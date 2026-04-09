Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность

Писательница, известная под псевдонимом Фрида Макфадден, автор романа «Служанка», по мотивам которого сняли триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид, раскрыла свое настоящее имя. Оказалось, что ее зовут Сара Коэн, и в обычной жизни она работает врачом, специализирующимся на лечении заболеваний головного мозга.
В интервью USA Today Коэн объяснила: «Я на том этапе карьеры, когда устала хранить этот секрет. Мне надоели споры — реальный ли я человек, или под моим псевдонимом на самом деле пишут трое мужчин. Я реальный человек, у меня есть настоящее имя, и мне нечего скрывать».
В 2023 году, после выхода «Служанки», Коэн перестала работать врачом полный день. «Моей главной целью было сохранить секрет, пока я не буду готова уйти с врачебной должности. Я не хотела, чтобы коллеги внезапно все узнали и это помешало бы мне выполнять свою работу. Но сейчас я уже отошла от дел и работаю лишь раз или два в месяц», — пояснила Коэн.
Экранизация «Горничная» режиссера Пола Фига вышла в 2025 году. По сюжету молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно героиня понимает, что хозяева далеко не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. За месяц российского проката фильм собрал миллиард рублей.
В настоящее время ведется работа над сиквелом. Его премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. К актерскому составу присоединилась Кирстен Данст («Падение империи»).