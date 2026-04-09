«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников

В Москве в последние годы регулярно возникают проблемы с геолокацией. Навигаторы и карты могут неточно определять местоположение, а иногда устройства и вовсе «переносят» пользователей в другие города и страны. Эксперты связывают проблемы с работой средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы со спутников для противодействия атакам беспилотников. К ситуации пытаются адаптироваться как рядовые жители столицы, так и бизнес. «Яндекс Карты» выпустили функцию для мест с нестабильной геолокацией в декабре 2025 года.