NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэк

Адам Бэк. Фото: Coindesk

Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором утверждается, что предполагаемым создателем биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото является знаменитый британский криптограф Адам Бэк, также известный как сооснователь компании Blockstream.

Бэк в 1997 году изобрел Hashcash — статистическую систему для решения головоломок, лежащую в основе принципа майнинга биткоина. Сатоши упоминал мистера Бэка и Hashcash в своей «Белой книге», описывающей концепцию первой децентрализованной цифровой валюты.

Журналист издания Джон Карейру изучил более 130 тыс. сообщений в рассылке Cypherpunks — сообществе любителей криптографии, существовавшем в 1990-х годах, и сопоставил их с перепиской Накамото. Из всех участников рассылки у Накамото и Бэка было больше всего сходств в грамматике и оформлении сообщений: двойные пробелы между предложениями, неправильное употребление it’s и its, частое употребление слова also в конце предложения и другие особенности. Отмечается, что в переписках с другими участниками организации Бэк уже в то время предлагал создать электронные деньги с помощью децентрализованной сети компьютеров и описывал принципы работы биткоина.

В расследовании также утверждается, что, когда Сатоши и Бэк начинали и прекращали активную деятельность, как будто передавая друг другу эстафету. До 2008 года Бэк на протяжении десяти лет активно обсуждал электронные деньги. Когда Сатоши презентовал биткоин, Бэк исчез на несколько лет. Однако он впервые опубликовал пост о биткоине в 2011 году — спустя шесть недель после исчезновения Сатоши.

В январе 2026 года Бэк прилетел на биткоин-конференцию в Сальвадоре. Там репортер встретился с ним и процитировал известную фразу Сатоши: «Я лучше пишу код, чем слова». «После этого Бэк как будто косвенно подтвердил, что это его цитата», — сказал он.

Тем не менее Бэк отрицает, что это он скрывался под именем Сатоши. В 2024 году HBO выпустил фильм под названием «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В нем утверждалось, что Сатоши Накамото — это канадский разработчик Питер Тодд.

