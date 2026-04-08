В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Фото: Chad Madden/Unsplash

Власти Греции объявили о планах запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет, пишет Deadline.

Запрет вступит в силу 1 января 2027 года. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что он будет введен для борьбы с «вызывающим привыкание дизайном» социальных сетей. 

Мицотакис назвал ограничения «сложными, но необходимыми». «Многие молодые люди говорят мне, что они чувствуют себя измотанными сравнениями, комментариями, необходимостью всегда быть онлайн», — добавил он.

«Греция будет в числе первых стран, которые выступят с подобной инициативой. Однако я уверен, что она не будет последней. Наша цель — подтолкнуть Европейский союз в этом направлении», — сказал чиновник.

Ранее в конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, которая обязала сайты социальных сетей удалять аккаунты, принадлежащие лицам моложе 16 лет. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей).

