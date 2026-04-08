Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом
NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэка
У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы
Союзмультфильм полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации
В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики
Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии
«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию
Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены
В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»
Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда
Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза
Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»
Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт
Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-маркет фонда ОРБИ

Google добавила в Chrome вертикаль­ную панель вкладок

Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Google выпустила обновление для Chrome, представив режим вертикального отображения вкладок. Об этом говорится на сайте компании.

Для того, чтобы его включить, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по панели вкладок и выбрать «Показать вертикально». «Вы сможете просматривать заголовки страниц целиком и легко управлять группами вкладок, даже если их количество достигает двузначных цифр. Такой формат идеально подходит для многозадачности, экономя ваше время и гарантируя, что вы никогда не потеряете вкладку», — написала команда Google.

© Иллюстрация: Google

Кроме того, Google улучшила интерфейс режима чтения. Чтобы устранить визуальные помехи, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на любой странице и выбрать «Открыть в режиме чтения».

Недавно автор канала о музыке «ДК Данс» Никита Зинченко начал писать посты в «Google Таблицах». Он объяснил решение тем, что устал от блокировок. 

