Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом
NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэка
У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы
«Союзмультфильм» полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации
В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики
Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии
Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию

Google добавил в Chrome вертикаль­ную панель вкладок

Афиша Daily
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Google выпустил обновление для Chrome, представив режим вертикального отображения вкладок. Об этом говорится на сайте компании.

Для того, чтобы его включить, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по панели вкладок и выбрать «Показать вертикально». «Вы сможете просматривать заголовки страниц целиком и легко управлять группами вкладок, даже если их количество достигает двузначных цифр. Такой формат идеально подходит для многозадачности, экономя ваше время и гарантируя, что вы никогда не потеряете вкладку», — написала команда Google.

© Иллюстрация: Google

Кроме того, Google улучшил интерфейс режима чтения. Чтобы устранить визуальные помехи, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на любой странице и выбрать «Открыть в режиме чтения».

Недавно автор канала о музыке «ДК Данс» Никита Зинченко начал писать посты в «Google Таблицах». Он объяснил решение тем, что устал от блокировок. 

Расскажите друзьям