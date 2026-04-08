Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики

Афиша Daily
Фото: Brett Ritchie/Unsplash

К 65-летию полета Юрия Гагарина «Звук» запустил проект «Первые в космосе». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музыкального сервиса.

Для проекта собрали музыку, тематические подкасты, аудиокниги, детский контент и карточки с фактами о ключевых достижениях космической эпохи. Чтобы узнать об освоении Вселенной, Юрии Гагарине и главных космических победах нашей страны, нужно открыть блок «Бортовой журнал». К нему предлагается короткий тест о том, кем бы вы могли стать на борту МКС: командиром экипажа, бортинженером или космическим туристом. 

Отдельный блок сервис посвятил быту в невесомости. С помощью него можно выяснить, почему на МКС к обеду готовят не ложки, а теплые носки и каким деликатесом российские космонавты обмениваются с иностранными коллегами. 

Для большего погружения в эпоху первых полетов «Звук» собрал плейлист «Первые в космосе» с треками, которые были популярны в то время. А для детей  — плейлист «Летим в космос» с тематическими детскими песенками. Послушать их можно по голосовому запросу на интеллектуальных колонках Sber. В проект также вошли плейлисты с космическим эмбиентом и музыкой в других жанрах. Еще есть  подборка тематических подкастов о Вселенной «Межзвездный лекторий», полка аудиокниг «Библиотека астронавта» и  «Полка юного штурмана» с аудиокнигами фантастики для детей и родителей. 

«Космос — это идеальное сочетание тишины и пространства для открытий, которое мы представили в виде интерактивной аудиовселенной к юбилею полета Юрия Гагарина. Наша огромная библиотека дает каждому пользователю любого возраста возможность найти свою космическую частоту: от глубоких подкастов об астрофизике до знакомых с детства сказок Носова и Булычева», — рассказала Катя Кляйн, директор по контенту музыкального сервиса «Звук».

