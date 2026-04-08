В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии

В России первые пассажиры воспользовались опцией посадки в поезд по биометрии вместо бумажного паспорта, пишет РИА «Новости».



Ее в пилотном режиме запустили на некоторых поездах из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Чтобы ею воспользоваться, нужно предупредить проводника. Затем пассажира попросят посмотреть в камеру служебного планшета. Вся процедура занимает несколько секунд.



Для подключения к системе биометрии нужно иметь паспорт РФ, возраст более 18 лет, регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и учетную запись на «Госуслугах». Кроме того, надо единожды дать согласие на доступ сервисов РЖД к вашим биометрическим данным на сайте ЕБС. Билет должен быть куплен на действующий паспорт гражданина РФ или загранпаспорт гражданина РФ. Они должны быть привязаны к «Госуслугам».