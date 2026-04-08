В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений

В США впервые на скамье подсудимых оказался мужчина, который создавал интимные фотографии с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил американский Минюст.
37-летний Джеймс Стралер задействовал более 24 ИИ-платформ и 100 различных моделей для создания контента. Он генерировал материалы на основе голосовых заметок, текстов, записей звонков и публикаций в интернете.
С декабря 2024 года по июнь 2025 года мужчина отправлял сообщения с угрозами как минимум шести женщинам. В них также были их обнаженные изображения, как реальные, так и созданные нейросетью. Помимо этого, американец использовал ИИ для создания порнографических видеороликов, которые распространял среди коллег жертв. Подсудимый часто им звонил и оставлял голосовые сообщения, во время записи которых мастурбировал или угрожал изнасилованием.
Стралер сгенерировал более 700 непристойных фото и видео. Еще 2400 изображений и роликов на его телефоне были помечены как «содержащие изображения обнаженного тела, искусственно созданные материалы о сексуальном насилии над детьми или сцены насилия».
О деятельности Джеймса сначала сообщили в полицейское управление Хиллиарда и офис шерифа округа Делавэр, затем дело было передано в ФБР. Нарушителя закона арестовали в июне 2025 года. Тогда же в Америке приняли закон, запрещающий публикацию фейковых интимных изображений реальных людей.
Стралер признал вину, наказание для него определят на следующем слушании. «Мы не потерпим отвратительной практики публикации и распространения созданных с помощью ИИ интимных изображений реальных людей без их согласия. И мы полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности таких преступников», — заявил прокурор Доминик Гераче.