«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

18 апреля в Москве вновь откроется «Метелица» — культовый клуб на Новом Арбате, ставший символом ночной культуры города в начале нулевых. Проект возвращается в полностью обновленном формате.

За проектом стоят Afterhalloween Group и Placebo/25  Entertainment — основатели клуба Zorka и фестиваля «Дружба». Креативным директором и идеологом проекта выступает Милана Балдакова.

Фокус направлен на развитие локальной культуры: клуб делает ставку на российские таланты и новые имена. Уже в мае запускается кураторская программа, ориентированная на поиск и поддержку артистов в разных жанрах, с последующим включением их в программу клуба.

Одной из ключевых особенностей проекта станет собственный каст персонажей — постоянных фигур, существующих внутри клуба как часть атмосферы, визуального языка и общей сценической драматургии ночи.

Пространство разделено на два уровня. Верхний этаж — основная сцена, танцпол и центр ночной энергии. Нижний — «салон», камерное пространство для общения, живой музыки и вокальных выступлений. 

На открытии 18 апреля на основной сцене с сетами выступят Beznosuk, Roman Kovalishin, Alexey Union, Keoki и Aiwaska, также в программе заявлен специальный блок «Metelitsa Moment» и лайв-выступление группы «Отпетые мошенники». В «салоне» в течение вечера выступят Azat Kaif в коллаборации с Andregraund c джаз-сессией и вокалистка Teliodora. Клуб будет функционировать в формате уик-энд-резиденции: вечеринки будут проходить два раза в неделю, по пятницам и субботам.

Расскажите друзьям