Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне

За выступление на фестивале Wireless в Лондоне рэпер Канье Уэст заранее получил гонорар в размере 11 млн фунтов стерлингов. После того как музыканту запретили въезд в Великобританию, он обязан вернуть эту сумму организаторам, сообщает источник Daily Mail.
Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля. Его выступления были запланированы на три дня подряд. 11 млн фунтов стерлингов — это гонорар именно за три ночи на Wireless.
По данным источника, деньги должен вернуть концертный промоутер Live Nation, который организовал для рэпера серию выступлений по всему миру, включая Wireless. В контракте Live Nation указано, что получение визы — ответственность артиста.
За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Ранее Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Канье Уэста.
Вчера МВД Великобритании запретило Канье Уэсту въезд в страну: его присутствие, по мнению чиновников, не будет способствовать «общественному благу». После этого решения организаторы Wireless Festival приняли решение отменить мероприятие. Покупателям вернут деньги за билеты.
Незадолго до выхода альбома «Bully» в январе артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Тогда он утверждал, что работает над своим ментальным состоянием, просил терпения и понимания.