«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза

Накануне православной Пасхи в России выросли продажи религиозной литературы. Например, Библию стали покупать в 1,5 раза чаще, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сети магазинов «Читай-город».
«Интерес к православным книгам за год вырос на 16%, а в период Великого поста — на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, чаще всего книги на религиозную тематику покупают люди старше 50 лет.
С начала года лидером продаж в этой категории стала книга митрополита Тихона «Несвятые святые и другие рассказы». В топ-5 также вошли Библия (Ветхий Завет), «Библия для начинающих», Молитвослов и «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета».