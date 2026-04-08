«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза

Афиша Daily
Фото: Aaron Burden/Unplash

Накануне православной Пасхи в России выросли продажи религиозной литературы. Например, Библию стали покупать в 1,5 раза чаще, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сети магазинов «Читай-город».

«Интерес к православным книгам за год вырос на 16%, а в период Великого поста — на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, чаще всего книги на религиозную тематику покупают люди старше 50 лет.

С начала года лидером продаж в этой категории стала книга митрополита Тихона «Несвятые святые и другие рассказы». В топ-5 также вошли Библия (Ветхий Завет), «Библия для начинающих», Молитвослов и «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета».

Пасху в России будут отмечать 12 апреля. Она входит в тройку самых важных праздников для жителей страны (после Дня Победы и Нового года), 73% россиян считают ее особым и значимым днем. О традициях Пасхи можно прочитать здесь. На станции метро «Трубная» в Москве уже появились декорации к празднику.

