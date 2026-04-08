Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля

Иллюстрация: из собрания Романа Бабичева

30 апреля в Центре «Зотов» откроется выставка «Дом 21. В гостях у художников» — она проведет посетителей по пяти квартирам-мастерским дома ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21.

«Дом мой, дом, в котором я живу, — самый настоящий богемный приют, своеобразный Латинский квартал, московский Монпарнас», — так писал о доме на Мясницкой его житель, поэт Николай Асеев. В центре внимания выставки — квартиры, в которых работали Александр Родченко и Варвара Степанова, Александр Древин и Надежда Удальцова, Петр Митурич и Вера Хлебникова, Густав Клуцис и Сергей Сенькин, Владимир Фаворский и его ученики.

1/5
Александр Родченко. Василий Родченко (актер, брат Александра Родченко), Саша (племянник Александра Родченко), Ольга Евдокимовна (мать Александра Родченко), Варвара Степанова
© Из архива А.Родченко и В.Степановой
2/5
Вера Хлебникова. Автопортрет в шубе (доха)
© Государственный Русский музей
3/5
Константин Истомин. Утро. У окна
© Государственный Русский музей
4/5
Надежда Удальцова. Сбор плодов
© Музей-заповедник «Абрамцево»
5/5
Неизвестный фотограф. Май на коне
© Из архива семьи Хлебниковых-Митурич

Посетители увидят разные состояния дома — от жарких споров его жителей о новом и старом до тихих семейных вечеров. Атмосферу создадут запахи, звуки, свет и интерактивные зоны. Например, попав в квартиру Родченко, зрители окажутся в окружении джаза и винила, ароматов кофе и духов, а в центре комнаты обнаружат стол с конструктивистским маджонгом — в эту игру играли художники и их гости.

Архитектор выставки Евгений Асс рассказывает: «При такой кураторской концепции выставочная архитектура и экспозиционный дизайн неизбежно сами становятся экспонатами, представляющими дом и условия жизни в нем в 20–30-х годах прошлого века. В сущности, от нас требовалось создание некоей сценической декорации. В этом таился главный вызов — не впасть в безвкусную театральность. Мы изначально отказались от бутафории и симуляции исторической подлинности, а сосредоточились на идее создания макета жизни в натуральную величину. Конечно, в нашем макете ни фасад дома, ни коридор, ни квартиры не повторяют буквально оригинальных форм, но символически их интерпретируют, чтобы показать творческую атмосферу дома и индивидуальный характер героев, живших в нем».

На выставке будет представлена живопись жильцов — всего более 230 работ из 22 музеев. В том числе можно будет увидеть картины Роберта Фалька, Александра Лабаса, Константина Истомина, Василия Рождественского, Петра Львова, Петра Митурича и Веры Хлебниковой.

