На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии

Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию
Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены
В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»
Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда
Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза
Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»
Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт
Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-маркет фонда ОРБИ
Сэм Левинсон, создатель «Эйфории»: «Я отношусь к каждому сезону как к последнему»
Создатели «Грызни» и «Медведя» пишут сценарий для новых «Людей Икс»
Миссия «Артемида-2» сфотографировала Млечный Путь. Фото подписали строчкой Coldplay
Аманда Байнс возвращается к музыке с новым синглом «Girlfriend»
Чарли признается в любви Эмме в новом отрывке из «Вот это драма!»
В биографии Роберта Кеннеди-младшего утверждается, что он упрекал свою жену Мэри в лишнем весе
Обри Плаза ждет первого ребенка
Сэм Левинсон посвятил третий сезон «Эйфории» тем, кого мы потеряли
Hulu выпустит документальный сериал о рэпере 50 Cent
Шоураннер «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии

Фото: Zeynep Sümer/Unsplash

На Wildberries станут доступны товары продавцов из Эфиопии, рассказали в пресс-службе компании.

«На витрине маркетплейса появятся такие товары, как кофе (Эфиопия считается родиной этого напитка), текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика от эфиопских производителей», – говорится в сообщении. В будущем российские селлеры смогут продавать свою продукцию в этой африканской стране.

«Мы видим огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии. Это самый быстрорастущий рынок Восточной Африки, страна с молодым населением, почти равным населению России, и поддержкой цифровизации со стороны государства через программу Digital Ethiopia 2030. Более того, эфиопский кофе — уже бренд, знакомый и любимый многим в России. Уверена, что аутентичные товары из Эфиопии будут пользоваться большим спросом у российских покупателей», — рассказала основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Эфиопия станет 11-й страной, где работает маркетплейс: в настоящее время он представлен на рынках Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудничает с продавцами из Китая и ОАЭ.

