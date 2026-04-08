Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»

СТС и онлайн-кинотеатр Start выпустили новый трейлер пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера состоится 13 апреля.
Сюжет пятого сезона продолжает историю полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась». По сюжету Даша возвращается домой после двух лет отсутствия.
Веник отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями, а Соня решает переехать в Петербург.
Пятый сезон состоит из 20 серий. Режиссером выступил Павел Брусочкин. К своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Лиза Арзамасова и Алексей Демидов.