«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию

Киностудия «Союзмультфильм» к своему 90-летию выпустит мультсериал «Крошки». Главными героями в нем станут персонажи классических советских лент в детском возрасте, сообщила ТАСС ко Дню российской анимации председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
Мультсериал будет рассчитан на детей от одного года до трех лет. Среди героев будущего проекта — маленький Львенок из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню», Волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин, Винни Пух, Мартышка из «38 попугаев» и другие.
В феврале стало известно, что «Союзмультфильм» и тюменская компания «Хроники» разрабатывают полнометражный анимационный фильм «Роби», посвященный развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. Мультфильм расскажет о мальчике Роби, живущем в постапокалиптическом мире, где технологическое развитие важнее, чем традиционные человеческие ценности.
В 2026 году «Союзмультфильм» также начнет снимать полнометражный фильм «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино». Картина расскажет о ранних годах жизни кота. Зрители узнают, как Матроскин встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни.