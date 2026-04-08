«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию

Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии
Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены
В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»
Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда
Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза
Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»
Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт
Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-маркет фонда ОРБИ
Сэм Левинсон, создатель «Эйфории»: «Я отношусь к каждому сезону как к последнему»
Создатели «Грызни» и «Медведя» пишут сценарий для новых «Людей Икс»
Миссия «Артемида-2» сфотографировала Млечный Путь. Фото подписали строчкой Coldplay
Аманда Байнс возвращается к музыке с новым синглом «Girlfriend»
Чарли признается в любви Эмме в новом отрывке из «Вот это драма!»
В биографии Роберта Кеннеди-младшего утверждается, что он упрекал свою жену Мэри в лишнем весе
Обри Плаза ждет первого ребенка
Сэм Левинсон посвятил третий сезон «Эйфории» тем, кого мы потеряли
Hulu выпустит документальный сериал о рэпере 50 Cent
Шоураннер «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию

Афиша Daily
Фото: «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» к своему 90-летию выпустит мультсериал «Крошки». Главными героями в нем станут персонажи классических советских лент в детском возрасте, сообщила ТАСС ко Дню российской анимации председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Мультсериал будет рассчитан на детей от одного года до трех лет. Среди героев будущего проекта — маленький Львенок из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню», Волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин, Винни Пух, Мартышка из «38 попугаев» и другие.

В феврале стало известно, что «Союзмультфильм» и тюменская компания «Хроники» разрабатывают полнометражный анимационный фильм «Роби», посвященный развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. Мультфильм расскажет о мальчике Роби, живущем в постапокалиптическом мире, где технологическое развитие важнее, чем традиционные человеческие ценности. 

В 2026 году «Союзмультфильм» также начнет снимать полнометражный фильм «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино». Картина расскажет о ранних годах жизни кота. Зрители узнают, как Матроскин встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни.

Расскажите друзьям