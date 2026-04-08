Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue

Глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, которая руководит журналом более 30 лет, впервые появилась на его обложке вместе с Мерил Стрип.
Актриса сыграла главного редактора модного журнала Миранду Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», прототипом которой считается сама Винтур. Фотографом обложки стала Энни Лейбовиц, а интервью для журнала брала режиссер Грета Гервиг.
Винтур назвала огромной честью то, что ее играет Мерил Стрип, но подчеркнула, что персонаж далек от нее самой. При этом она назвала образ Пристли необыкновенным подарком.
Винтур призналась, что ей нравится ее возраст. «Мне нравится мой возраст. Я чувствую себя такой же живой, энергичной и осознанной, как и всегда, и мне нравится учиться у своих детей и у всех моих команд по всему миру. Это всегда увлекательно.
Я думаю, что с возрастом приходит чувство баланса и соразмерности, понимание того, что жизнь неидеальна, что все может пойти не так и что нужно просто стараться изо всех сил. Но если что-то не получается, нужно двигаться дальше. Я считаю, что возраст — это даже преимущество».
Сиквел фильма «Дьявол носит Prada-2» выйдет в кинотеатрах 1 мая. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли.