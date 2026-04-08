Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза

Благодаря прославившемуся на весь мир детенышу японской макаки Панчу, мать которому заменила плюшевая игрушка, число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло почти в четыре раза. Об этом РИА «Новости» рассказал его глава Такаси Ясунага.
«С февраля (когда были выложены первые видео с Панчем в соцсети Х) число посетителей очень возросло. Если в феврале прошлого года было 20 тыс. посетителей, то в этом году в феврале их стало уже 47 тыс. В марте прошлого года к нам пришли 24 тыс. человек, а в этом году — 90! То есть число посетителей зоопарка Итикава выросло в несколько раз», — отметил он.
Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Панч завирусился в начале февраля. Родная мать бросила его, и он воспитывался вне стаи сотрудниками зоопарка, привязавшись к плюшевому орангутану. Возвращение в коллектив далось малышу с трудом, сородичи игнорировали его, а иногда и задирали. Маленький макак продолжал везде ходить с оранжевой игрушкой, которая давала ему чувство безопасности вместо родной матери. Мы подробно рассказывали о новом интернет-феномене здесь (спойлер: ему все же удалось найти друзей).
Недавно Московский зоопарк передал детенышу игрушку и письмо от морского зайца Макса из Москвы. «Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», — говорится в письме.