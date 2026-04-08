Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью

Майкл П.О’Хара, брат актрисы Кэтрин О’Хары, рассказал в подкасте «Dreams of Our Loved Ones» о сне, который ему приснился перед смертью сестры.
Актриса скончалась 30 января в возрасте 71 года. По словам Майкла, сон пришел к нему «за несколько дней до ее смерти».
«Я всегда дорожу моментами, когда могу встретиться с любимым человеком во сне. Я обнимал ее, и это было так прекрасно. Наверное, это было что-то вроде прощания», — рассказал он.
Он объяснил, что в последнее время Кэтрин «почти не разговаривала», не хотела говорить по телефону и жила далеко от него. После смерти сестры Майклу приснился еще один сон, в котором Кэтрин показывала ему новый дом, который ремонтировала, выбирала мебель и диваны. «Она сказала: „Ты можешь спать здесь в любое время, Майкл“», — добавил он.
Кэтрин О’Хара была известна по роли Мойры Роуз в «Шиттс Крике», по фильмам «Один дома», а также сериалам «Одни из нас» и «Киностудия».