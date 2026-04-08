Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт

Афиша Daily
Режиссер Дэвид Лоури в интервью Empire рассказал, что музыкальные сцены и визуальный стиль фильма «Мать Мария» во многом опираются на тур Тейлор Свифт «Reputation».

«Ее концертный фильм „Reputation“ — один из лучших в истории. Он действительно феноменален. Работая над нашими концертными сценами, мы пересматривали его снова и снова. Вы не поверите, сколько времени мы говорили о Тейлор», — признался Лоури.

Он пояснил: «Мы взяли три песни из „Reputation“, разобрали их покадрово и подумали: „Ладно, если бы мы делали такое, сколько бы стоили эти кадры с точки зрения визуальных эффектов?“ Мы использовали это как инструмент для планирования бюджета, потому что понятия не имели, как организовать стадионное шоу с минимальными средствами. Мы буквально использовали „Reputation“ как руководство. Я могу говорить об этом туре бесконечно».

После завершения съемок Энн Хэтэуэй подарила Лоури браслет дружбы — такими поклонницы Тейлор Свифт обмениваются на концертах. Режиссер и актриса вместе приехали увидеть «The Eras Tour».

«Я определенно многое взяла от Тейлор Свифт для образа Матери Марии. Я часто думала: „Представьте Тейлор Свифт через десять или пятнадцать лет — такой и могла бы быть эта героиня“», — говорит Хэтэуэй.

© A24

Сюжет фильма «Мать Мария» разворачивается вокруг сложных отношений поп-звезды (Энн Хэтэуэй) и ее модельера (Михаэла Коэл). Ранее вышел трейлер.

17 апреля на лейбле A24 Music выйдет саундтрек к картине. Он включает семь песен, все исполняет Хэтэуэй. Музыку написали и спродюсировали Charli XCX, Джек Антонофф и FKA Twigs, которая также играет одну из ролей в фильме.

Расскажите друзьям