Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Афиша Daily
Фото: t.me/sarik_i_moryak

Лиза Моряк получила роль Элен Курагиной в новой экранизации «Войны и мира». Режиссером выступает Сарик Андреасян.

«Она будет играть продукт своей среды, жертву и бенефициара своего времени, женщину, которая по-своему тоже ведет свою „войну“ и ищет свой „мир“. Мы хотим показать Элен не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи. Феномен, который Толстой разобрал с почти научным презрением, но который мы, спустя полтора века, можем попытаться понять», — говорится в посте Андреасяна.

1/7
© t.me/sarik_i_moryak
2/7
© t.me/sarik_i_moryak
3/7
© t.me/sarik_i_moryak
4/7
© t.me/sarik_i_moryak
5/7
© t.me/sarik_i_moryak
6/7
© t.me/sarik_i_moryak
7/7
© t.me/sarik_i_moryak

Ранее стало известно, что в роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко. Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина. Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер. 

Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой». Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

Расскажите друзьям