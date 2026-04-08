Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Лиза Моряк получила роль Элен Курагиной в новой экранизации «Войны и мира». Режиссером выступает Сарик Андреасян.
«Она будет играть продукт своей среды, жертву и бенефициара своего времени, женщину, которая по-своему тоже ведет свою „войну“ и ищет свой „мир“. Мы хотим показать Элен не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи. Феномен, который Толстой разобрал с почти научным презрением, но который мы, спустя полтора века, можем попытаться понять», — говорится в посте Андреасяна.
Ранее стало известно, что в роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко. Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина. Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер.
Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой». Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.
Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).