Сэм Левинсон, создатель «Эйфории»: «Я отношусь к каждому сезону как к последнему»

Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»
Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены
В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»
Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда
Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза
Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт
Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-маркет фонда ОРБИ
Создатели «Грызни» и «Медведя» пишут сценарий для новых «Людей Икс»
Миссия «Артемида-2» сфотографировала Млечный Путь. Фото подписали строчкой Coldplay
Аманда Байнс возвращается к музыке с новым синглом «Girlfriend»
Чарли признается в любви Эмме в новом отрывке из «Вот это драма!»
В биографии Роберта Кеннеди-младшего утверждается, что он упрекал свою жену Мэри в лишнем весе
Обри Плаза ждет первого ребенка
Сэм Левинсон посвятил третий сезон «Эйфории» тем, кого мы потеряли
Hulu выпустит документальный сериал о рэпере 50 Cent
Шоураннер «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»
СМИ: из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания об обвинениях в растлении несовершеннолетних
Лиза Кудроу рассказала, что ее считали лишней в сериале «Друзья»
Журнал Ornament представит выпуск о советском кино
Сестра Сэма Альтмана вновь подала иск, в котором обвинила его в сексуализированном насилии
Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов
Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами
Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже
Противостояние Ричарда Гадда и Джейми Белла в трейлере «Получеловека»
Россияне стали чаще слушать шансон
«Афиша» выбрала 11 молодежных короткометражек с фестиваля «Святая Анна-2026»

Сэм Левинсон, создатель «Эйфории»: «Я отношусь к каждому сезону как к последнему»

Фото: Cineric

Deadline спросил создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, станет ли третий сезон «Эйфории», выходящий на HBO Max уже 12 апреля, последним. Режиссер ответил уклончиво.

Левинсон сказал: «Должен признаться. Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. <…> Это мой подход. Я все еще вношу финальные штрихи в 7-й и 8-й эпизоды. Так что я сохраняю эту „слепоту“, стараюсь оставаться сосредоточенным на работе. Это уже в руках Бога».

Тот же вопрос недавно задали Зендае на шоу Дрю Бэрримор. Актриса ответила: «Думаю, да. <…> Завершение не за горами».

Видео: Deadline

Действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго. Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.

Ранее вышел полноценный трейлер, в котором героиня Зендаи оказывается на допросе. Появился и тизер с тремя другими ключевыми персонажами: Кэсси (Сидни Суини), Нейтом (Джейкоб Элорди) и Мэдди (Алекса Деми).

Помимо основного актерского состава, включая Колмана Доминго и Хантер Шафер, в третьем сезоне «Эйфории» появятся Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»).

