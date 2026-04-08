Сэм Левинсон, создатель «Эйфории»: «Я отношусь к каждому сезону как к последнему»

Deadline спросил создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, станет ли третий сезон «Эйфории», выходящий на HBO Max уже 12 апреля, последним. Режиссер ответил уклончиво.
Левинсон сказал: «Должен признаться. Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. <…> Это мой подход. Я все еще вношу финальные штрихи в 7-й и 8-й эпизоды. Так что я сохраняю эту „слепоту“, стараюсь оставаться сосредоточенным на работе. Это уже в руках Бога».
Тот же вопрос недавно задали Зендае на шоу Дрю Бэрримор. Актриса ответила: «Думаю, да. <…> Завершение не за горами».
Действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго. Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.
Помимо основного актерского состава, включая Колмана Доминго и Хантер Шафер, в третьем сезоне «Эйфории» появятся Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»).