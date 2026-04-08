В Москве пройдет благотворительный фестиваль-маркет фонда ОРБИ

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ проведет 13-ю благотворительную распродажу. Мероприятие состоится 25 апреля в универмаге «Цветной». Вход свободный, по предварительной регистрации.
В этом году распродажа пройдет в формате фестиваля-маркета для всей семьи. Все собранные средства направят на помощь людям, перенесшим инсульт, и их близким.
На фестивале можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары от ведущих мировых брендов: Celine, YSL, Prada, Valentino, Gucci, Tom Ford, Jimmy Choo, а также российских марок. Вещи для распродажи пожертвовали певица МакSим, Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Анастасия Винокур, Наталья Бардо и другие.
Помимо маркета, гости также смогут поучаствовать в подборе образов со стилистами, сделать макияж и укладку и пройти диагностику от Invitro (кардиограмма и рекомендации).
«Забота начинается с простых вещей — с того, как мы относимся к себе и к другим. Мы выбираем полезную еду, стараемся больше двигаться, находим время для отдыха и медосмотра. Постепенно мы начинаем делиться заботой и с другими. На фестивале-маркете фонда ОРБИ забота становится действием: выбирая красивые вещи, вы помогаете людям, которые проходят путь восстановления после инсульта.
Благодаря вам они получают возможность пройти реабилитацию, получить юридическую или психологическую консультацию — то, что зачастую недоступно без внешней поддержки», — отметила Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ.