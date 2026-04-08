Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»

Академия кинематографических искусств и наук назвала даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения премии «Оскар».
99-й «Оскар» состоится 14 марта 2027 года, а 100-й — 5 марта 2028 года. Оба шоу пройдут в театре Dolby в Голливуде и будут транслироваться на канале ABC.
Эти две церемонии станут последними для ABC. Начиная с 2029 года права на показ перейдут к YouTube. Также с 2029 по 2039 год церемонии будут проходить в театре Peacock Theater.
99-й «Оскар» состоится через месяц после того, как ABC впервые покажет церемонию вручения премии «Грэмми» (7 февраля 2027 года), а также Супербоул (14 февраля 2027 года). Это будет первый Супербоул на ABC с 2006 года.
В этом году церемонию вручения «Оскара» посмотрели 17,86 млн зрителей на ABC и Hulu, что на 9% меньше, чем в прошлом году (19,7 млн). Variety подчеркивает, что сезон 2027 года обещает быть ярким благодаря фильмам «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Диггер» Алехандро Г.Иньярриту с Томом Крузом.
Ведущие церемоний пока не объявлены. Академия также опубликовала ключевые даты сезона премии «Оскар» 2026–2027 годов. Прием заявок завершится 12 ноября 2026 года. Короткие списки номинантов объявят 15 декабря. Окончательные имена номинантов станут известны 21 января 2027 года. Финальное голосование пройдет с 25 февраля по 4 марта.