Чарли признается в любви Эмме в новом отрывке из «Вот это драма!»

Студия A24 выпустила новый отрывок фильма «Вот это драма!». По сюжету пара готовится к свадьбе, но неожиданно сталкивается с кризисом в отношениях. Картина выйдет в российских кинотеатрах 9 апреля.
В видео персонаж Роберта Паттинсона говорит: «Я люблю тебя так сильно, что это причиняет боль. И я не могу быть без тебя. Это пугает, потому что я хочу на тебе жениться, но я слишком боюсь даже спросить».
В первом трейлере пара встречается со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте. В другом тизере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали, — и после этого комфортная жизнь пары идет под откос. Последний тизер появился 3 апреля. В нем герой Паттинсона говорит: «Настоящая любовь — это про радикальное принятие».
Режиссером фильма выступил Кристоффер Боргли. Продолжительность картины составит 1 час 45 минут.
В рамках промо фильма студия A24 на один день открыла поп-ап свадебную часовню в Лас-Вегасе. Пары, пожелавшие пожениться 14 марта, подали заявку на специальном сайте, рассказав историю своей любви. «Мы обещаем церемонию, которая будет ощущаться спонтанной, гламурной и чуточку опасной», — говорилось в описании мероприятия.