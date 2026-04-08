Обри Плаза ждет первого ребенка

Актриса Обри Плаза, известная по сериалу «Парки и зоны отдыха», беременна первым ребенком. Отец — актер Кристофер Эбботт, с которым она снималась в психологической драме «Черный медведь».
«Это был прекрасный сюрприз после эмоционального года. Они чувствуют себя благословенными», — рассказал источник People. Представитель актрисы подтвердил эту новость.
В январе 2025 года у Плазы умер муж, независимый режиссер Джефф Баэна. Они познакомились в 2011 году, а поженились десять лет спустя.
Актриса снялась в большинстве его фильмов. Хотя пара рассталась до его смерти, Плаза признавалась, что жизнь стала для нее «ежедневной борьбой».
Плаза и Эбботт пока не раскрывают пол ребенка и дату родов. Поклонники уже поздравляют актеров в соцсетях и отмечают, что это светлое событие после трудного периода в жизни актрисы.