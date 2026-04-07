Шоураннер «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

Шоураннер сериала «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк аргентинского хоррора «Оцепеневшие от страха». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм выпустит студия Warner Bros. Хоули станет режиссером и продюсером картины. Он разработает проект вместе с Демианом Ругно — сценаристом и режиссером оригинальной ленты, вышедшей в 2017 году.
Ремейк, как ожидается, переосмыслит первоисточник. В центре сюжета окажутся полицейский и группа исследователей паранормальных явлений. Они попытаются разобраться в сверхъестественных событиях, происходящий в одном из районов Буэнос-Айреса.
Продюсированием Хоули займется под эгидой своей компании 26 Keys, базирующейся в Остине. Она ранее выпустила сериал «Чужой: Земля». Проект получил признание критиков и был продлен на второй сезон.