Журнал Ornament представит выпуск о советском кино

Журнал Ornament представит выпуск о советском инематографе. Об этом команда издания рассказала в телеграм-канале.
Авторы и редакторы журнала поделились, что посмотрели на кино СССР «широко и уже взрослыми глазами» и «нашли в тем так много интересного, где‑то неожиданного и очень близкого».
Они пообещали ответить на вопрос, как и для чего смотреть советские фильмы в 2020-х. Для этого команда СМИ собрала ленты СССР по феноменам, о которых хотелось рассказать читателям.
«Почему, например, в год своего выхода фильм „Я — Куба“ провалился, а полвека спустя стал ориентиром для многих кинематографистов, в том числе на Западе? Почему все до сих пор так любят советского Шерлока, а главным советским фильмом-открытием нашей редакции стали „Три тополя на Плющихе“?» — написали журналисты.
Предзаказ выпуска уже можно оформить на сайте Ornament. Журнал стоит 2950 рублей. В нем — материалы о таких культовых фильмах как «Человек с киноаппаратом», «Мне двадцать лет», «Аэлита», «Сталкер» и других.