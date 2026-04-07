Сестра Сэма Альтмана вновь подала иск, в котором обвинила его в сексуализированном насилии

Афиша Daily
Фото: Village Global/Flickr

Энни Альтман повторно подала иск против своего брата, исполнительного директора OpenAI Сэма Альтмана, в котором обвинила его в сексуализированном насилии. Об этом сообщил Reuters.

Иск поступил в федеральный суд Сент-Луиса. ​Предприниматель отверг ее обвинения и предъявил встречный иск за клевету. Семья Альтманов утверждает, что у Энни проблемы с психическим здоровьем.

По словам Энни, насилие происходило в период с 1997 по 2006 год в семейном доме в штате Миссури. На тот момент ей было три года, а брату — 12. 

Энни подавала этот иск впервые в январе 2025 года. 20 марта 2026 года окружной судья в Сент-Луисе указал, что срок рассмотрения для заявления истек в 2008 году, но иск можно исправить, приведя его в соответствии с законом штата Миссури о сексуализированном насилии в детстве (Missouri's Childhood Sexual Abuse statute). Этот закон в определенных случаях разрешает подачу таких исков, несмотря на срок давности.

Сэм Альтман — соучредитель компании OpenAI, которая в 2022 году выпустила чат-бот ChatGPT. По данным журнала Forbes, состояние Сэма Альтмана составляет 3,3 млрд долларов.

Расскажите друзьям