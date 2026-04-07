Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Вдова рок-музыканта Оззи Осборна Шерон выставила на продажу их особняк в Лос-Анджелесе за 17 млн долларов. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Дом купили в 2015 году за 11,85 млн долларов. Впервые супруги захотели продать его летом 2022 года, установив цену на отметке в 18 млн долларов. Затем они снизили ее 17,5 млн долларов, а после этого — отказались от идеи.

Поместье находится недалеко от центра Лос-Анджелеса, в районе Хэнкок-Парк. Его построили в 1920-х годах. Его площадь вместе с гостевым домом — около 948 квадратных метров.

Семья музыканта восстановила особняк, но оставила в нем винтажный интерьер. В домашнем кинотеатре, кроме того, есть автографы звезд, посетивших дом, в том числе Элвиса Пресли и Натали Вуд. Такую традицию начал бывший владелец дома, радиоведущий Фрэнк Бреси. Издание отметило, что съемки реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV проходили в другом особняке — в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике с долгим восстановлением. 

