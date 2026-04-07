Россияне стали чаще слушать шансон

Россияне стали слушать шансон на 21% чаще с начала года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Кион Музыка».



Исследование провели ко дню рождения Михаила Круга, который отмечается 7 апреля. В нем сравнивается статистика за первые три месяца 2026 и 2025 годов.



Самой популярной композицией в этом жанре стала песня «Джульетта и вор» от Мафика. На втором месте — Катя Огонек с композицей «Я ревную тебя». Третье — у «Московской песни» Сергея Трофимова.



Среди самых прослушиваемых песен — «Город Сочи» Сергея Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», «Владимирский централ» Михаила Круга, а также «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, «Пьяная вишня» Виктора Королева и композиция «Радовать» Анатолия Днепрова. Больше всего шансон слушают люди в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте аудитория от 45 до 54 лет, на третьем — от 25 до 34 лет. Среди регионов по количеству поклонников шансона в лидерах Якутия, Краснодарский край и Свердловская область.