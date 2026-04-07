Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007

Американский режиссер Пол Фиг, снявший фильмы «Горничная» и «Простая просьба», хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007. Об этом он заявил в разговоре с изданием The Sun.
По словам Фига, Суини идеально подошла бы на роль шпионки. «Было несколько классных девушек Бонда, но, черт, пусть она станет супершпионкой, она великолепна», — сказал он.
Режиссер подчеркнул, что Сидни — «один из самых трудолюбивых людей», которых он знает. «Такая профессиональная, такая умная, такая проницательная. Думаю, из нее получилась бы хорошая шпионка», — добавил Фиг.
Суини ранее признавалась, что ее интересует будущее культовой франшизы о Джеймсе Бонде. «Я всегда была большой поклонницей, и мне очень интересно и любопытно посмотреть, что сделают», — говорила она.
Актриса отмечала, что могла бы сыграть девушку Бонда, если ее устроит сценарий. «Думаю, было бы веселее исполнить роль Джеймса Бонда», — заявляла она.
Слухи о том, какой артист мог бы исполнить роль Бонда в будущих фильмах, не стихают. В качестве кандидатур в СМИ называли Аарона Тейлор-Джонсона, Каллума Тернера, Джейкоба Элорди и Джека О’Коннелла.
Вплоть до 2021 году роль агента 007 исполнял Дэниел Крейг. Но в новом фильме, режиссером которого выступит Дени Вильнев, появится новый актер.