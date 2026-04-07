Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007

Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов
Лиза Кудроу рассказала, что ее считали лишней в сериале «Друзья»
Журнал Ornament представит выпуск о советском кино
Сестра Сэма Альтмана вновь подала иск, в котором обвинила его в сексуализированном насилии
Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами
Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже
Противостояние Ричарда Гадда и Джейми Белла в трейлере «Получеловека»
Россияне стали чаще слушать шансон
«Афиша» выбрала 11 молодежных короткометражек с фестиваля «Святая Анна-2026»
Представитель Эмералд Феннелл опроверг ее участие в ремейке «Основного инстинкта»
Роспотребнадзор: уже 25 человек из Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей
У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего
Милла Йовович написала программу для ИИ, улучшающую память нейросетей
В Германии мужчина погиб после того, как ему на голову упал цветочный горшок
Внедрение ИИ в поисковик «Яндекса» принесло экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей
«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ
Запуск российских лунных миссий перенесли
«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут
Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови
Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами
Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году
Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос

Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007

Фото: Lionsgate

Американский режиссер Пол Фиг, снявший фильмы «Горничная» и «Простая просьба», хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007. Об этом он заявил в разговоре с изданием The Sun.

По словам Фига, Суини идеально подошла бы на роль шпионки. «Было несколько классных девушек Бонда, но, черт, пусть она станет супершпионкой, она великолепна», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что Сидни — «один из самых трудолюбивых людей», которых он знает. «Такая профессиональная, такая умная, такая проницательная. Думаю, из нее получилась бы хорошая шпионка», — добавил Фиг.

Суини ранее признавалась, что ее интересует будущее культовой франшизы о Джеймсе Бонде. «Я всегда была большой поклонницей, и мне очень интересно и любопытно посмотреть, что сделают», — говорила она.

Актриса отмечала, что могла бы сыграть девушку Бонда, если ее устроит сценарий. «Думаю, было бы веселее исполнить роль Джеймса Бонда», — заявляла она.

Слухи о том, какой артист мог бы исполнить роль Бонда в будущих фильмах, не стихают. В качестве кандидатур в СМИ называли Аарона Тейлор-Джонсона, Каллума Тернера, Джейкоба Элорди и Джека О’Коннелла.

Вплоть до 2021 году роль агента 007 исполнял Дэниел Крейг. Но в новом фильме, режиссером которого выступит Дени Вильнев, появится новый актер.

