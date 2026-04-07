Роспотребнадзор: уже 25 человек из Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей

В ведомстве уточнили, что против клещевого энцефалита привито более 5000 человек, в том числе около 3000 детей. «Запланировано проведение акарицидных обработок на площади более 5000 га. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано», — говорится в сообщении.