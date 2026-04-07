Внедрение ИИ в поисковик «Яндекса» принесло экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей

Внедрение ИИ-технологий в поисковик «Яндекса» принесло за год экономический эффект в 4,5 млрд рублей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.



Больше всего в этом помог запуск семейства облегченных языковых моделей Alice AI Search, говорится в сообщении. Он отвечает за быструю генерацию ответов в поиске. «Новые модели обрабатывают больше запросов на тех же мощностях и используют специализированную архитектуру Encoder Decoder MoE, адаптированную „Яндексом“ специально под задачи высоконагруженного поиска», — рассказали в компании.



Разработки инженеров команды помогли в три раза снизить себестоимость ИИ-ответов. При этом качество ответов также заметно улучшилось, добавила пресс-служба.



Недавно Google удалил из поиска некоторые ИИ-сводки по медицинским вопросам. Это произошло после расследования The Guardian. Оно установило, что ИИ давал опасные рекомендации.