«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ

Оператор сотовой связи «Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета на территории кампусов Московского государственного университета им. Ломоносова. Об этом написал ТАСС.
Компания планирует модернизировать цифровую инфраструктуру вуза. В частности, конференц-зал Московского общества испытателей природы оснастят современным мультимедийным оборудованием и конгресс-системой.
«Инженеры „Мегафона“ также модернизируют существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ», — заявили в пресс-службе.
Студентам, аспирантам, профессорам и преподавателям МГУ предложат специальные тарифные планы в рамках программы «Наши люди». Ими смогут воспользоваться более 50 тыс. человек.