Запуск российских лунных миссий перенесли

Эмералд Феннелл может снять ремейк «Основного инстинкта»
Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007
Роспотребнадзор: уже 25 человек из Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей
У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего
Милла Йовович написала программу для ИИ, улучшающую память нейросетей
В Германии мужчина погиб после того, как ему на голову упал цветочный горшок
Внедрение ИИ в поисковик «Яндекса» принесло экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей
«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ
«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут
Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови
Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами
Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году
Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области
Okko начал съемки лирической комедии с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой
Lil Nas X сможет избежать тюрьмы благодаря программе психиатрической помощи
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» с нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции

Запуск российских лунных миссий перенесли

Афиша Daily
Фото: Роскосмос

Запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Об этом на заседании президиума Российской академии наук сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев. Его слова передает РБК.

Речь идет о миссиях «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30»: их запуск перенесли на 2032–2036 годы. Ближайшая миссия, «Луна-26», должна стартовать в 2028 году ― сперва ее планировали на 2027-й, но затем тоже перенесли. Аппараты «Луна-27/1» и «Луна-27/2» запустят в 2029 и 2030 годах.

По словам Чернышева, лунная программа позволит России сохранить положение среди лидирующих космических держав, а также даст новые знания и технологии в исследованиях спутника Земли. 

Российская лунная программа разделена на два этапа. На первом планируется освоение технологий, необходимых для посадки и исследования поверхности Луны, а на втором — создание элементов лунных баз и отработка «технологии отрыва» от мест посадок. 

В ноябре 2025-го генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев говорил, что российские космонавты могут впервые высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. На втором этапе освоения Луны, запланированном на 2041–2050 годы, там намерены запустить добычу воды и кислорода. 

Первая в истории современной России лунная миссия ― «Луна-25» ― стартовала в августе 2023 года и закончилась крушением межпланетной станции. В Роскосмосе объяснили, что из-за нештатной ситуации аппарат не смог выполнить маневр с заданными параметрами, «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Пользователи сети иронизировали, что станция «Луна-25» не космическая, а скорее комическая.

2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. В ходе миссии участники полета должны проверить системы жизнеобеспечения корабля «Орион» и провести наблюдения спутника Земли. 

6 апреля экипаж миссии отдалился от Земли на 406,7 тыс. километров, побив рекорд 1970 года по дальности полета человека. А еще сделал первый в истории снимок с обратной стороны Луны ― на нем видно, как Земля опускается за лунный горизонт. Астронавты должны вернуться на Землю 11 апреля.

Расскажите друзьям