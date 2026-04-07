Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус

А24 представила первый трейлер комедии «Приглашение» — ремейка испанского фильма «Соседи сверху». Премьера запланирована на 26 июня.
По сюжету пара, переживающая кризис в отношениях, устраивает ужин с соседями. В актерский состав вошли Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон, а также Оливия Уайлд. Она же стала режиссером ленты. Для актрисы этот проект стал третьей режиссерской работой после картин «Образование» (2019) и «Не беспокойся, дорогая» (2022).
Фильм снят при участии студии Annapurna. Сценарий написали Рашида Джонс и Уилл МакКормак.
В октябре 2025 года начались съемки фильма «Behemoth!» Тони Гилроя, в котором Оливия Уайлд снимается с Педро Паскалем. Детали сюжета держатся в секрете. В интервью Гилрой упоминал, что действие развернется вокруг фигуры виолончелиста.