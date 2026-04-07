Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу

Первая весенняя гроза в Москве возможна в конце апреля. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущая специалистка Гидрометцентра Людмила Паршина.
Она пояснила, что гроза бывает, когда резко меняется температура ― например, с тепла на холод. Сейчас для этого условия неподходящие, а вот под конец апреля гроза вполне может произойти.
«Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность очень мала», ― добавила синоптик.
В 2025 году первая весенняя гроза прогремела в Москве и по области вечером 23 апреля.