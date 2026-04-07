Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году

Netflix объявил, что третий сезон сериала «Ван-Пис» выйдет в 2027 году и получит подзаголовок «Битва за Алабасту».
Премьера состоится примерно через полтора года после выхода второго сезона, который стал доступен в марте 2026 года. Создатели сократили разрыв между сезонами на год по сравнению с ожиданиями фанатов после первого сезона.
Сюжет третьего сезона развернется вокруг Луффи и его команды Соломенной Шляпы, которые отправляются в пустынное королевство Алабаста — на родину принцессы Виви.
Им предстоит остановить гражданскую войну, развязанную тайным обществом «Барок Воркс», и победить безжалостного сэра Крокодайла, который стремится захватить королевство.
Netflix также анонсировал анимационный спецвыпуск Lego One Piece, премьера которого состоится 29 сентября. Двухсерийный проект в партнерстве с Lego Group перескажет события первых двух сезонов в кирпичном стиле.