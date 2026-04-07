Эмералд Феннелл может снять ремейк «Основного инстинкта»
Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области
Okko начал съемки лирической комедии с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой
Lil Nas X сможет избежать тюрьмы благодаря программе психиатрической помощи
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» с нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней
Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»
Москвичей предупредили о снегопадах
В онлайн-банке ВТБ появились сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде
Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары

Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году

Фото: Netflix

Netflix объявил, что третий сезон сериала «Ван-Пис» выйдет в 2027 году и получит подзаголовок «Битва за Алабасту».

Премьера состоится примерно через полтора года после выхода второго сезона, который стал доступен в марте 2026 года. Создатели сократили разрыв между сезонами на год по сравнению с ожиданиями фанатов после первого сезона.

Сюжет третьего сезона развернется вокруг Луффи и его команды Соломенной Шляпы, которые отправляются в пустынное королевство Алабаста — на родину принцессы Виви. 

Им предстоит остановить гражданскую войну, развязанную тайным обществом «Барок Воркс», и победить безжалостного сэра Крокодайла, который стремится захватить королевство.

Netflix также анонсировал анимационный спецвыпуск Lego One Piece, премьера которого состоится 29 сентября. Двухсерийный проект в партнерстве с Lego Group перескажет события первых двух сезонов в кирпичном стиле. 

