Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»

Афиша Daily
Фото: Apple Studios

Apple TV выпустил дебютный тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано». Премьера состоится 20 мая.

Главную роль в проекте исполнила Татьяна Маслани («Крипер»).  Она сыграла Паулу — мать, которая переживает болезненный развод, борется за опеку и чувствует, что ее жизнь разрушилась. Однажды она становится свидетельницей случая, который принимает за настоящее преступление. Полиция не верит героине, окружающие списывают все на стресс, а сама Паула начинает сомневаться в собственном восприятии реальности. Она берется за расследование и оказывается втянута в опасную игру, в которой есть шантаж, убийство и юношеский футбол.

Видео: Apple TV

Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс: Сижу, курю»). В шоу также снялись Джейк Джонсон, Брэндон Флинн, Мюррей Бартлетт и другие. Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий добавил «Максимальное удовольствие гарантировано» в список главных сериалов весны. 

