Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос

Россияне рассказали, какие бы композиции выбрали для полета в космос. В список попали «Трава у дома» группы «Земляне», «Я свободен» Валерия Кипелова и «Highway to Hell» группы AC/DC, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования лейбла VK Records и Hi-Tech Mail.
Опрос, в котором участвовали 3000 человек, провели ко Дню космонавтики. Среди наиболее часто упоминаемых песен также оказались «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», «Space Oddity» Дэвида Боуи, «The Final Countdown» группы Europe, Лунная соната Людвига ван Бетховена и «Stairway to Heaven» Led Zeppelin.
Авторы исследования также узнали, что респонденты хотели бы услышать на старте ракеты. Самым популярным оказался русский рок — его выбрали 27% опрошенных. Далее идут песни советской эстрады (23%) и зарубежный рок (18%). Классическую музыку предпочли бы 12% респондентов, электронную и футуристическую — 9%, шансон — 5%, современную поп-музыку — 4%, а рэп и хип-хоп — всего 2%.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. В ходе миссии «Артемида-2» корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие должно занять около 10 дней. 6 апреля НАСA опубликовало новые фотографии Земли и Луны, сделанные экипажем.
7 апреля команда обнаружила на Луне два новых кратера. Один из них назвали Кэрролл — в честь покойной жены командира Рида Уайсмена.