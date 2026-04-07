В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels

Фото: Jordan McQueen/Unsplash

Инстаграм* анонсировал функцию прикрепления партнерских ссылок к видео Reels. Об этом сообщил официальный аккаунт Creators в соцсети.

Нововведение обещают внедрить в течение нескольких недель. Ссылки нужны для отметки товаров в роликах — создатели контента смогут получать комиссию с покупок.

Видео: @creators

В марте инстаграм добавил возможность менять порядок фото и видео в карусели даже после публикации. Карусель — это формат, объединяющий до 20 фото и видео в одном посте, они пролистываются движением влево. Такие публикации удобны для подборок и серий снимков. Раньше изменить последовательность материалов после выхода поста было невозможно.

Еще в январе прошлого года инстаграм отказался от квадратной сетки в профилях, все превью стали прямоугольными. Большинство загружаемых сейчас фото и видео вертикальные, так что квадратная сетка, существовавшая с момента запуска соцсети, стала неактуальной.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

