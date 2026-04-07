В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels

В марте инстаграм добавил возможность менять порядок фото и видео в карусели даже после публикации. Карусель — это формат, объединяющий до 20 фото и видео в одном посте, они пролистываются движением влево. Такие публикации удобны для подборок и серий снимков. Раньше изменить последовательность материалов после выхода поста было невозможно.