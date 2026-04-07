Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле в ходе антинаркотической операции задержали 9 звезд турецкого шоу-бизнеса. Среди задержанных ― актер Ибрагим Челикколь, известный по сериалам «Черно-белая любовь», «Полет птицы» и «Дом, в котором ты родился, ― твоя судьба». Об этом сообщает Cumhuriyet со ссылкой на заявление прокуратуры.
Вместе с Челикколом были задержаны:
- поп-исполнители Симге Сагын, Мелек Моссо, Деха Билимлиер, Мустафа Джеджели, Эрсай Юнер и Бенгю Эрден;
- диджей и продюсер Илькай Шенджан;
- модельер Аслы Сипахи Хаджисулейманоглу.
Всех их подозревают в приобретении, хранении и употреблении наркотиков или передаче незаконных веществ другим людям. В домах у задержанных прошли обыски и изъятия.
Представитель Симге Сагын сказал, что в ходе обыска дома у певицы правоохранители не обнаружили никаких предметов или веществ, свидетельствующих о ее участии в преступлении. «За исключением рецептурных препаратов, которые она принимает под наблюдением врача, речи о каком-либо употреблении веществ не идет», ― отметил он.
В последние несколько месяцев в Турции проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее уже были задержаны более 10 подозреваемых, среди которых актриса Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и актер Догукан Гюнгер («Клюквенный щербет»).
9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.