Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках

Кадр из сериала «Дом, в котором ты родился, ― твоя судьба». Фото: TV8

В Стамбуле в ходе антинаркотической операции задержали 9 звезд турецкого шоу-бизнеса. Среди задержанных ― актер Ибрагим Челикколь, известный по сериалам «Черно-белая любовь», «Полет птицы» и «Дом, в котором ты родился, ― твоя судьба». Об этом сообщает Cumhuriyet со ссылкой на заявление прокуратуры. 

Вместе с Челикколом были задержаны: 

  • поп-исполнители Симге Сагын, Мелек Моссо, Деха Билимлиер, Мустафа Джеджели, Эрсай Юнер и Бенгю Эрден;
  • диджей и продюсер Илькай Шенджан;
  • модельер Аслы Сипахи Хаджисулейманоглу. 

Всех их подозревают в приобретении, хранении и употреблении наркотиков или передаче незаконных веществ другим людям. В домах у задержанных прошли обыски и изъятия. 

Представитель Симге Сагын сказал, что в ходе обыска дома у певицы правоохранители не обнаружили никаких предметов или веществ, свидетельствующих о ее участии в преступлении. «За исключением рецептурных препаратов, которые она принимает под наблюдением врача, речи о каком-либо употреблении веществ не идет», ― отметил он. 

В последние несколько месяцев в Турции проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее уже были задержаны более 10 подозреваемых, среди которых актриса Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и актер Догукан Гюнгер («Клюквенный щербет»). 

9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.

