Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области

В 2026 году в семье одной из жительниц Подмосковья родилась тройня, а всего в области появились на свет 150 пар двойняшек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
По данным ведомства, с начала года в регионе мальчиков родилось чуть больше, чем девочек. Доля новорожденных мужского пола составила 51,3%, тогда как девочки заняли 48,7% от общего числа рожденных в Подмосковье.
В пятерку самых популярных мужских имен вошли имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек чаще всего называют так: София, Анна, Василиса, Ева и Мария.
В 2025 году, по данным Соцфонда, девочкам в большинстве случаев давали имена Варвара, София, Ева, Анна и Мария. Мальчикам же давали имена Тимофей, Михаил, Александр, Артем и Матвей.