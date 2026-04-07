Lil Nas X сможет избежать тюрьмы благодаря программе психиатрической помощи

Рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Хилл) добился возможности снять с себя обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Variety.
Судья Лос-Анджелеса Алан Шнайдер разрешил музыканту участвовать в программе психиатрической реабилитации. При условии соблюдения лечения и законов в течение двух лет все обвинения будут сняты.
Судья счел поведение рэпера во время ареста в августе прошлого года «отклоняющимся от его обычного поведения» и связанным с его диагнозом — биполярным расстройством. Шнайдер отметил, что Хилл «выглядит очень хорошо» и что, «когда он лечится, ему становится намного лучше».
Хилл был арестован в Лос-Анджелесе после того, как его заметили гуляющим по Вентура-бульвару в нижнем белье и ковбойских сапогах. Ему предъявили обвинения по трем пунктам в нападении на полицейского и одному в сопротивлении офицеру.
Ранее он не признал себя виновным, ему грозило до пяти лет тюрьмы. Адвокат Хилла сообщил, что рэпер добровольно прошел курс лечения в реабилитационном центре в Аризоне, где провел почти два месяца. Окончательное решение о снятии обвинений судья примет в апреле 2028 года.