Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки

29 апреля на Новой сцене Александринского театра пройдет перформанс «Пишу — слышу — вижу 2» — продолжение совместного проекта Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
В основе перформанса — живая импровизация, в ходе которой художник создает абстрактную композицию, следуя ритму и динамике музыки. Участники экспериментального оркестра в это время играют с завязанными глазами. Музыкантами руководит через прикосновения худрук и дирижер Георгий Аверин.
Новая версия перформанса навеяна атмосферой Нью-Йорка конца 1980-х — эпохой андеграунда, граффити и экспериментального джаза. Каллиграфия Покраса Лампаса будет рифмоваться с экспрессивной живописью Жан-Мишеля Баскии, абстракцией Futura 2000 и графикой Кита Харинга.
Перформанс стартует 29 апреля, в 19.30. Билеты доступны на сайте «Афиши».
После завершения мероприятия в кабаре «Шум» состоится вечеринка с участниками проекта. Вход на нее свободный, начало ― в 21.00.