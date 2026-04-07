Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки

Фото: пресс-материалы

29 апреля на Новой сцене Александринского театра пройдет перформанс «Пишу — слышу — вижу 2» — продолжение совместного проекта Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В основе перформанса — живая импровизация, в ходе которой художник создает абстрактную композицию, следуя ритму и динамике музыки. Участники экспериментального оркестра в это время играют с завязанными глазами. Музыкантами руководит через прикосновения худрук и дирижер Георгий Аверин. 

Новая версия перформанса навеяна атмосферой Нью-Йорка конца 1980-х — эпохой андеграунда, граффити и экспериментального джаза. Каллиграфия Покраса Лампаса будет рифмоваться с экспрессивной живописью Жан-Мишеля Баскии, абстракцией Futura 2000 и графикой Кита Харинга.

Перформанс стартует 29 апреля, в 19.30. Билеты доступны на сайте «Афиши»

После завершения мероприятия в кабаре «Шум» состоится вечеринка с участниками проекта. Вход на нее свободный, начало ― в 21.00.  

