Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции

Фото: Gilbert Flores/Billboard/Getty Images

Певице Леди Гаге пришлось отменить свой концерт в Монреале из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Billboard.

Концерт должен был быть третьим выступлением артистки в Монреале во время тура «The Mayhem Ball». В своих соцсетях артистка сообщила, что не сможет выйти на сцену, потому что у нее респираторная инфекция и с каждым днем ей становится только хуже. 

 «Мой врач настоятельно посоветовал не выступать. И я не думаю, что смогу дать вам то качество шоу, которое вы заслуживаете», — написала певица. По словам Гаги, это «глубокое разочарование» и она очень переживает, что подвела своих фанатов.

Тур «The Mayhem Ball» стартовал в Лас-Вегасе в июле 2025 года. Он завершится 13 апреля выступлением в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене».

Недавно Моррисси отменил концерт в Валенсии, объяснив это тем, что не смог выспаться из-за шумного городского фестиваля. Артист назвал отель, в котором он остановился, «неописуемым адом». Весь этот опыт, по словам музыканта, ввел его в «кататоническое состояние», не позволившее ему выйти на сцену.

