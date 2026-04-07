Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»
Москвичей предупредили о снегопадах
В онлайн-банке ВТБ появятся сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде
Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары
Маргарет Куолли и Мэделин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер
Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»
«Сбер» выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма — экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды

Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней

Афиша Daily
Фото: Lionsgate

На YouTube уже 15 часов идет бесплатная трансляция первых четырех фильмов серии «Голодные игры». Марафон продлится семь дней: фильмы будут показывать по кругу.

Акция приурочена к промокампании приквела «Голодных игр», посвященного Хеймитчу — первому победителю из Дистрикта 12 и ментору Китнисс и Пита. Фильм получил название «Рассвет жатвы» и основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.

Действие развернется за 24 года до событий оригинальной серии и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в том числе 16-летний Хеймитч. В тот год на арену отправили в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рей. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи. 

В фильме примут участие Гленн КлоузКиран КалкинЭль ФэннингРэйф ФайнсЭдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. К своим ролям также вернутся Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — судя по всему, их покажут эпизодически в сценах из будущего.

Расскажите друзьям