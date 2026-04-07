Okko начал съемки лирической комедии с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой

Okko приступил к съемкам 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться» совместно с продюсерским центром Originals Production, а также кинокомпаниями Lookfilm и «Место силы».
Главные роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Юлия Александрова, Любовь Аксенова и Леонид Бичевин. Сюжет разворачивается вокруг врача-терапевта Станислава Виноградова (Цыганов), который девять лет участвует в лотерее на получение грин-карты.
Однажды к нему приходит сотрудник спецслужб (Бичевин) и предлагает на законных основаниях переехать в США. Станислав, не чувствуя себя счастливым рядом с вечно ворчащей женой (Александрова) и равнодушной дочерью-подростком, соглашается. Но чем ближе час отъезда, тем сильнее он понимает, что хочет остаться на родине.
Режиссером выступила Мария Шульгина («Почка», «Любовь без размера»). Оператор — Николай Ермолаев («Постучись в мою дверь в Москве»). Продюсеры Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.
Мария Шульгина рассказала, что идея сериала родилась во время прогулки по Павловскому парку. «Мы представили себе забавного героя, который решает уехать в Америку, скрыв это от всех. Напоследок он проводит с семьей много времени, вкладывается в свою жизнь и начинает ее снова любить. Нас эта ситуация почему-то очень рассмешила, и буквально за один день мы разогнали нашу историю до идеи написать такой сериал», — поделилась режиссер.