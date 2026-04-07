Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»
Москвичей предупредили о снегопадах
В онлайн-банке ВТБ появятся сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде
Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары
Маргарет Куолли и Мэделин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер
Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»
«Сбер» выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма — экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды

Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон

Телеканал Fox объявил о продлении драматического сериала «Память убийцы» с Патриком Демпси и Майклом Империоли в главных ролях. Об этом пишет Variety.

Первый сезон шоу завершился 6 апреля, второй выйдет в телевизионном сезоне 2026–2027 годов. Точная дата не называется.

Премьера 10-серийного первого сезона состоялась 25 января, после финала чемпионата НФЛ. Это помогло сериалу стать самой рейтинговой драмой текущего сезона на эфирном телевидении, а также самым просматриваемым проектом Fox на стриминговых платформах.

«Память убийцы» стала настоящим хитом благодаря игре Патрика Демпси и Майкла Империоли. Аарон Зелман, Гленн Кесслер и Warner Bros. Television создали острую, эмоциональную историю, которая нашла отклик у зрителей, заявил президент Fox TV Network Майкл Торн.

Сериал навеян книгой и бельгийским фильмом 2003 года «Синдром Альцгеймера». В центре сюжета — профессиональный киллер Анджело Ледда, который долгие годы выполнял заказы нью-йоркской мафии, при этом ведя двойную жизнь (образцового семьянина и продавца офисной техники в пригороде).

Когда у него начинаются проблемы с памятью, он обращается к врачам и узнает, что у него ранняя стадия болезни Альцгеймера. Опасаясь за свое будущее и безопасность близких, Анджело решает уйти на покой, но прежде соглашается выполнить для своего работодателя последнее задание.

